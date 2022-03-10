Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев рассказал об ожиданиях от турнира в Индиан-Уэллсе

Даниил Медведев рассказал об ожиданиях от турнира в Индиан-Уэллсе
Комментарии

Первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями в преддверии старта турнира в Индиан-Уэллсе (США). Медведев посеян под первым номером.

«Думаю, давление будет большим. Но в то же время велика и мотивация. Я сделаю всё, что от меня зависит. То же самое и на любом другом турнире, где хочется заработать как можно больше очков.

Здесь будет 1000 очков в розыгрыше (за титул. — Прим. «Чемпионата»). Но, конечно, жеребьёвка очень непростая. В сетке много сильных игроков. Так что добиться победы будет непросто», — приводит слова российского теннисиста пресс-служба ATP.

Даниил Медведев освобождён от участия в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе. Он начнёт борьбу со второго раунда.

Турнирная сетка
Даниил Медведев дебютирует в статусе 1-й ракетки мира! 10 причин следить за Индиан-Уэллсом Даниил Медведев дебютирует в статусе 1-й ракетки мира! 10 причин следить за Индиан-Уэллсом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022