Даниил Медведев рассказал об ожиданиях от турнира в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями в преддверии старта турнира в Индиан-Уэллсе (США). Медведев посеян под первым номером.

«Думаю, давление будет большим. Но в то же время велика и мотивация. Я сделаю всё, что от меня зависит. То же самое и на любом другом турнире, где хочется заработать как можно больше очков.

Здесь будет 1000 очков в розыгрыше (за титул. — Прим. «Чемпионата»). Но, конечно, жеребьёвка очень непростая. В сетке много сильных игроков. Так что добиться победы будет непросто», — приводит слова российского теннисиста пресс-служба ATP.

Даниил Медведев освобождён от участия в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе. Он начнёт борьбу со второго раунда.