Даниил Медведев предположил, почему проиграл Рафаэлю Надалю в полуфинале в Акапулько

Первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев объяснил, почему, по его мнению, испанец Рафаэль Надаль обыграл его в полуфинале турнира в Акапулько. До этого Надаль победил Медведева в финале Открытого чемпионата Австралии, несмотря на то что проиграл первые два сета.
«Когда мы играли в Акапулько… Сознанием было понятно, что Открытый чемпионат Австралии остался далеко позади. Но, думаю, неосознанно он витал где-то рядом. Особенно тогда, когда я играл с Рафой. В том матче что-то было не так в смысле моей энергии. Может, я из-за этого проиграл. А может, и нет.
Надеюсь, тот Australian Open сделал меня более зрелым теннисистом. Я понял, что мне ещё есть над чем работать», — приводит слова Даниила пресс-служба ATP.
Напомним, Даниил Медведев освобождён от участия в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе. Он начнёт борьбу со второго раунда.
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