Надаль в упорном поединке обыграл американца Корду и вышел в 3-й круг в Индиан-Уэллсе

В Индиан-Уэллсе (США) на стадионе «Индиан-Уэллс Теннис Гарден. Стэдиум 1» состоялся матч второго круга одноимённого теннисного турнира категории Masters, в котором сошлись 35-летний испанец Рафаэль Надаль (4-й номер рейтинга) и 21-летний представитель США Себастьян Корда (38-й номер рейтинга).
Встреча завершилась победой Надаля в трёх сетах – 6:2, 1:6, 7:6 (7:3). Продолжительность игры составила 2 часа 31 минуту.
На счету Рафаэля в этой игре 5 подач навылет, 8 двойных ошибок и 4 из 6 (67%) реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента – 3 эйса, 2 двойные ошибки и 4 из 11 (36%) удачных брейков.
В третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе Надаль встретится с представителем Великобритании Даниэлем Эвансом (29-й номер рейтинга). Матч пройдёт в воскресенье, 13 марта, начало ориентировочно – в 20:00 мск.
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