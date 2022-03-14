Тренер Серены Уильямс отреагировал на острую реакцию Наоми Осаки на оскорбления с трибун
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Патрик Муратоглу, личный тренер 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс, отреагировал на эмоциональную реакцию экс первой ракетки мира японки Наоми Осаки на оскорбления с трибун.
Напомним, во втором круге турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) одна из болельщиц по ходу матча выкрикивала «Наоми, ты отстой!». Осака не могла сдержать слёз и несколько раз просила судью удалить фанатку с трибун. В итоге Осака проиграла россиянке Веронике Кудерметовой со счётом 0:6, 4:6.
«Вчера я сочувствовал Наоми… Тяжело заниматься тем, что требует от тебя быть в центре внимания, когда ты чувствуешь себя уязвлённым и восприимчивым», — написал Муратоглу в своём «твиттере».
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