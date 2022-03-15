Немка Кербер высказалась об игре с россиянкой Касаткиной на фоне ситуации на Украине

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер ответила на вопрос журналиста о том, каково это играть с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной на фоне тяжёлой геополитической ситуации на Украине.



«Я не хотела об этом думать. Я не так давно знаю Дарью, поэтому не хотелось забивать этим голову. После и во время пандемии теннис для меня оставался на втором месте. Сейчас в мире есть гораздо важнее вопросы. Люди спасаются, эта ситуация сейчас самая глобальная, она всех пугает. Как я сказала ранее, я сама слежу за этим. Мои бабушка с дедушкой живут там, и я смотрю новости чуть ли не каждые пять минут, и это покалывает изнутри. Я думаю, что эта тема беспокоит не только меня здесь.



Для меня теннис остаётся на втором, третьем или даже четвёртом месте в жизни. Но в этот день я просто пыталась сконцентрироваться на игре. Я выступила успешно, но «собралась» очень поздно, всего за час до игры. Я не была полностью сконцентрирована как прежде. Я испытала немного другое ощущение, чем раньше», — приводит слова Кербер в «Твиттере» журналистка Анита Стахл.



Напомним, Анжелика Кербер победила россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:2, 6:1 на стадии 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллсе. Соревнование проходит с 9 по 20 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,3 млн. Действующая чемпионка соревнований — испанка Паула Бадоса.

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