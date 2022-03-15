Даниил Медведев оценил ситуацию с Наоми Осакой, заплакавшей после оскорблений с трибун

Первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о проблемах японки Наоми Осаки. Во время матча второго круга турнира в Индиан-Уэллсе (США) с россиянкой Вероникой Кудерметовой Осака заплакала из-за поведения одной из болельщиц. Она с трибун крикнула: «Наоми, ты — отстой!» Японская теннисистка потерпела поражение со счётом 0:6, 4:6.

«Я не видел этого, а слышал от других людей, но это тяжело для всех, поэтому я сочувствую Наоми. Я чувствовал себя не очень хорошо в Австралии. Фанаты, возможно, скажут, дескать, какого чёрта, они получают миллионы, они должны быть готовы ко всему.

При этом мы люди. Мы все ошибаемся. Иногда нам становится плохо. Я могу понять, что Наоми чувствовала себя не лучшим образом, когда услышала такое. И я могу полностью понять её чувства», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.