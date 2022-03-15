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Людмила Самсонова уступила Петре Мартич в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Людмила Самсонова уступила Петре Мартич в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе
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Российская теннисистка Людмила Самсонова не сумела пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который продлится до 20 марта.

В матче четвёртого круга Самсонова (28) проиграла представительнице Хорватии Петре Мартич со счётом 6:7 (6:8), 4:6. Встреча продлилась 1 час 55 минут. Самсонова 5 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 2. На счету Мартич — 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

В следующем раунде Мартич сразится с экс первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп (24).

Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составил $ 8 584 055. Их действующей чемпионкой является испанская теннисистка Паула Бадоса.

Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
15 марта 2022, вторник. 21:05 МСК
Петра Мартич
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		6  
6 6 		4  
         
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
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