Бублик уступил Димитрову в 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллсе

В Индиан-Уэллсе (США) на стадионе «Индиан-Уэллс Теннис Гарден. Стэдиум 2» состоялся матч третьего круга одноимённого турнира категории ATP 1000, в котором сошлись 24-летний представитель Казахстана Александр Бублик (33-й номер рейтинга) и 30-летний болгарин Григор Димитров (35-й номер рейтинга).



Встреча завершилась победой Димитрова. В первом сете болгарин победил со счётом 6:3. Во втором одержал победу со счётом 6:4. Продолжительность игры составила 1 час 9 минут.



На счету Димитрова одна двойная ошибка, ноль эйсов и два реализованных брейк-пойнта из четырёх попыток. У его оппонента – девять эйсов, две двойные ошибки и 0 из 0 по удачным брейкам.



Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 10 по 20 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,5 млн.