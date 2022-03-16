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Бублик уступил Димитрову в 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Бублик уступил Димитрову в 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллсе
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В Индиан-Уэллсе (США) на стадионе «Индиан-Уэллс Теннис Гарден. Стэдиум 2» состоялся матч третьего круга одноимённого турнира категории ATP 1000, в котором сошлись 24-летний представитель Казахстана Александр Бублик (33-й номер рейтинга) и 30-летний болгарин Григор Димитров (35-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Димитрова. В первом сете болгарин победил со счётом 6:3. Во втором одержал победу со счётом 6:4. Продолжительность игры составила 1 час 9 минут.

На счету Димитрова одна двойная ошибка, ноль эйсов и два реализованных брейк-пойнта из четырёх попыток. У его оппонента – девять эйсов, две двойные ошибки и 0 из 0 по удачным брейкам.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 10 по 20 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,5 млн.

Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
16 марта 2022, среда. 04:10 МСК
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
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