Бублик уступил Димитрову в 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллсе

В Индиан-Уэллсе (США) на стадионе «Индиан-Уэллс Теннис Гарден. Стэдиум 2» состоялся матч третьего круга одноимённого турнира категории ATP 1000, в котором сошлись 24-летний представитель Казахстана Александр Бублик (33-й номер рейтинга) и 30-летний болгарин Григор Димитров (35-й номер рейтинга).
Встреча завершилась победой Димитрова. В первом сете болгарин победил со счётом 6:3. Во втором одержал победу со счётом 6:4. Продолжительность игры составила 1 час 9 минут.
На счету Димитрова одна двойная ошибка, ноль эйсов и два реализованных брейк-пойнта из четырёх попыток. У его оппонента – девять эйсов, две двойные ошибки и 0 из 0 по удачным брейкам.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 10 по 20 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,5 млн.
- 16 марта 2022
-
05:39
-
01:01
-
00:51
- 15 марта 2022
-
23:35
-
23:01
-
22:48
-
22:41
-
22:35
-
21:54
-
20:00
-
19:31
-
18:12
-
16:24
-
16:00
-
15:14
-
15:00
-
13:22
-
12:02
-
11:01
-
10:50
-
10:26
-
10:14
-
10:10
-
09:30
-
09:19
-
09:18
-
09:13
-
09:07
-
08:57
-
07:48
-
07:31
-
07:18
-
06:21
-
04:07
-
03:26