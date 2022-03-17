Симона Халеп вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе, отдав Мартич лишь два гейма

Румынская теннисистка Симона Халеп вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе. На стадии четвертьфинала она обыграла представительницу Хорватии Петру Мартич со счётом 6:1, 6:1.

Продолжительность встречи составила 53 минуты. За это время Халеп сделала 1 подачу навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 5 брейк-пойнтов. На счету Мартич 1 эйс, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух попыток.

За выход в финал турнира Халеп встретится с победителем пары Ига Свёнтек – Мэдисон Кис, которые свой четвертьфинальный матч проведут 17 марта.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 9 по 20 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,3 млн. Действующая чемпионка соревнований — испанка Паула Бадоса.