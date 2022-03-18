Надаль обыграл Кирьоса и вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе. На стадии 1/4 финала испанец обыграл австралийца Ника Кирьоса со счётом 7:6 (7:0), 5:7, 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 час 48 минут. За это время Надаль сделал 10 подач навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету Кирьоса 11 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

За выход в финал турнира Надаль сыграет с победителем пары Карлос Алькарас – Кэмерон Норри.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 10 по 20 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,5 млн. Действующим победителем турнира является Кэмерон Норри, который в финале прошлого года обыграл Николоза Басилашвили.