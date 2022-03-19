«Сам создал себе проблемы». Рублёв объяснил спад в матче с Димитровым в 1/4 Индиан-Уэллса

Седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв прокомментировал выход в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
В четвертьфинале Рублёв (7) со счётом 7:5, 6:2 обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова (33).
«Спад в первом сете? Думаю, это нормальное явление для матча. В некоторых моментах вы можете чувствовать себя напряжённо, вы можете слегка нервничать, а ваш соперник, возможно, наоборот, отыграет пару хороших розыгрышей. В такие моменты важно сохранять спокойствие.
В этом матче я не контролировал себя. Я позволил себе срывы. В конце концов, я сам создал себе проблемы. Это чуть не стоило мне сета. Но, да, мне повезло настолько, что я всё ещё имел шансы на победу. Мне повезло», — приводит слова Рублёва пресс-служба «Мастерса».
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