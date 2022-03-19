Видеообзор победы Рублёва над Димитровым в 1/4 «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), финал которого состоится 20 марта.

В четвертьфинальном поединке седьмой сеяный Рублёв уверенно обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова (33) со счётом 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 31 минуту.

Рублёв четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре из 10 брейк-пойнтов. Димитров подал три эйса, пять раз ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

За место в финале Андрей поборется с американцем Тейлором Фритцем (20).

Отметим, что Рублёв – единственный россиянин, оставшийся в мужской сетке турнира.

Общий призовой фонд «Мастерса» в Индиан-Уэллсе составил $ 8 584 055. Его действующим чемпионом является британец Кэмерон Норри.