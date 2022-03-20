Иснер и Сок выиграли парный турнир в Индиан-Уэллсе

В Индиан-Уэллсе (США) состоялся финальный матч одноимённого парного турнира категории ATP, в котором сошлись пара Сантьяго Гонсалес (Италия)/Эдуар Роже-Васслен (Франция) и Джон Иснер (США)/Джек Сок (США).
Встреча завершилась победой пары из США. Первый сет дуэт победил со счётом 7:6. Во втором сете теннисисты Иснер и Сок победили со счётом 6:3. Продолжительность игры составила 1 час 21 минуту.
На счету американцев четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти попыток. У их оппонентов – две двойные ошибки и нет удачных брейков.
Напомним, во втором круге одиночного турнира в Индиан-Уэллсе 23-летний представитель Греции Стефанос Циципас (5-й номер рейтинга) победил 29-летнего американца Джека Сока (147-й номер рейтинга).
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