Собкин — о поражении Рублёва в Индиан-Уэллсе: нельзя постоянно хорошо играть и феерить

Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал поражение седьмой ракетки мира, россиянина Андрея Рублёва в полуфинале турнира серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе. Рублёв уступил представителю США Тейлору Фритцу со счётом 5:7, 4:6 и не смог пробиться в финал.
«Я не исключал такого сценария. Андрей практически весь матч играл геймы на своей подаче вдвое дольше, чем соперник. Фритц лучше играл на своей подаче — это говорит об эффективности. Всё это как психологически, так и физически повлияло на Рублёва.
Рублёв не был похож на самого себя в предыдущих матчах: временами он играл очень пассивно, хотя за ним такое не водится. Нельзя постоянно играть хорошо и феерить. Вроде неплохая серия была… Сейчас нужно похвалить его, и всё», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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