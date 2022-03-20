Наоми Осака и Аманда Анисимова посетили вечеринку Ким Кардашьян

Теннисистки Наоми Осака и Аманда Анисимова посетили вечеринку, посвящённую открытию нового магазина Ким Кардашьян в Майами.

Фото: http://twitter.com/womenstennis

Фото взято из твиттера womenstennis.

Напомним, жеребьёвка турнира WTA-1000, в котором примут участие Анисимова и Осака, состоится в Майами во вторник, 22 марта.

Наоми Осака — японская теннисистка; победительница четырёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, победительница семи турниров WTA в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира.

Аманда Анисимова — американская теннисистка русского происхождения, полуфиналистка одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде и победительница двух турниров WTA. Бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге.

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