Наоми Осака и Аманда Анисимова посетили вечеринку Ким Кардашьян

Теннисистки Наоми Осака и Аманда Анисимова посетили вечеринку, посвящённую открытию нового магазина Ким Кардашьян в Майами.
Фото: http://twitter.com/womenstennis
Фото взято из твиттера womenstennis.
Напомним, жеребьёвка турнира WTA-1000, в котором примут участие Анисимова и Осака, состоится в Майами во вторник, 22 марта.
Наоми Осака — японская теннисистка; победительница четырёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, победительница семи турниров WTA в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира.
Аманда Анисимова — американская теннисистка русского происхождения, полуфиналистка одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде и победительница двух турниров WTA. Бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге.
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