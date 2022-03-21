24-летний американский теннисист Тейлор Фритц, занимающий 20-е место в рейтинге ATP и одержавший победу над Рафаэлем Надалем в финале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), прервал длительную статистическую серию данного соревнования.
Как отмечает ESPN & Stats в «Твиттере», Фриц — первый американец, выигравший титул в Индиан-Уэллсе после Андре Агасси в 2001 году.
Напомним, встреча завершилась победой Фритца в двух сетах – 6:3, 7:6 (7:5). Продолжительность встречи составила 2 часа 5 минут. На счету Надаля – две подачи навылет, три двойные ошибки и 2 из 10 (20%) реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента – один эйс, три двойные ошибки и 4 из 9 (44%) удачных брейков.
Призовой фонд турнира составил $ 8,6 млн. Его прошлым победителем являлся британец Кэмерон Норри.
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