Райлли Опелка будет жертвовать по $ 100 за каждый эйс на «Мастерсе» в Майами

18-я ракетка мира американский теннисист Райлли Опелка будет жертвовать по $ 100 за каждый эйс на турнире серии «Мастерс» в Майами (США). К нему присоединится другой американский игрок Томми Пол (36-й номер рейтинга).
«Я буду делать пожертвования в фонд некоммерческой благотворительной организации Wings For Life, которая занимается исследованиями спинного мозга», — объявил Опелка в своих социальных сетях. Компания «финансирует передовые научные исследования и клинические испытания в США и во всём мире для поиска лекарств при травмах спинного мозга».
Также Опелка призвал принять участие в акции своих друзей в туре: грека Стефаноса Циципаса и британца Кэмерона Норри.
Отметим, что, согласно данным ATP, в прошлом сезоне Опелка в среднем совершал более 17 подач навылет за матч.
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