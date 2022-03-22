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Райлли Опелка будет жертвовать по $ 100 за каждый эйс на «Мастерсе» в Майами

Райлли Опелка будет жертвовать по $ 100 за каждый эйс на «Мастерсе» в Майами
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18-я ракетка мира американский теннисист Райлли Опелка будет жертвовать по $ 100 за каждый эйс на турнире серии «Мастерс» в Майами (США). К нему присоединится другой американский игрок Томми Пол (36-й номер рейтинга).

«Я буду делать пожертвования в фонд некоммерческой благотворительной организации Wings For Life, которая занимается исследованиями спинного мозга», — объявил Опелка в своих социальных сетях. Компания «финансирует передовые научные исследования и клинические испытания в США и во всём мире для поиска лекарств при травмах спинного мозга».

Также Опелка призвал принять участие в акции своих друзей в туре: грека Стефаноса Циципаса и британца Кэмерона Норри.

Отметим, что, согласно данным ATP, в прошлом сезоне Опелка в среднем совершал более 17 подач навылет за матч.

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