Ига Свёнтек высказалась о победе Надаля над Медведевым в финале Australian Open

Вторая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, что думает о победе испанца Рафаэля Надаля над россиянином Даниилом Медведевым в финале Открытого чемпионата Австралии 2022 года. Медведев уступил Надалю, хотя выиграл первые два сета.
«Финал Australian Open стал для меня взрывом мозга. Я сидела на трибунах и думала: о, не думаю, что он (Надаль. — Прим. «Чемпионата») вернётся в борьбу, это невозможно. Но он сделал это.
Это урок для всех нас. Надо не сдаваться, сражаться, продолжать искать решения и становиться лучше. Вдохновляющие вещи такого рода многое мне дали», — приводит слова Свёнтек пресс-служба WTA.
В минувшие выходные Свёнтек завоевала титул на турнире в Индиан-Уэллсе, а Надаль проиграл в финале американцу Тейлору Фритцу.
- 22 марта 2022
-
09:28
-
09:20
-
09:01
-
05:22
-
04:16
-
00:42
-
00:29
- 21 марта 2022
-
23:47
-
23:28
-
22:23
-
22:19
-
21:40
-
20:35
-
19:36
-
16:39
-
15:00
-
14:30
-
14:22
-
13:50
-
12:53
-
11:51
-
10:55
-
10:44
-
09:51
-
09:38
-
09:17
-
09:06
-
09:01
-
08:56
-
08:51
-
07:52
-
07:43
-
06:13
-
05:21
-
04:56