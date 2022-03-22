Ига Свёнтек высказалась о победе Надаля над Медведевым в финале Australian Open

Вторая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, что думает о победе испанца Рафаэля Надаля над россиянином Даниилом Медведевым в финале Открытого чемпионата Австралии 2022 года. Медведев уступил Надалю, хотя выиграл первые два сета.

«Финал Australian Open стал для меня взрывом мозга. Я сидела на трибунах и думала: о, не думаю, что он (Надаль. — Прим. «Чемпионата») вернётся в борьбу, это невозможно. Но он сделал это.

Это урок для всех нас. Надо не сдаваться, сражаться, продолжать искать решения и становиться лучше. Вдохновляющие вещи такого рода многое мне дали», — приводит слова Свёнтек пресс-служба WTA.

В минувшие выходные Свёнтек завоевала титул на турнире в Индиан-Уэллсе, а Надаль проиграл в финале американцу Тейлору Фритцу.