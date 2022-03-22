У Рафаэля Надаля стрессовый перелом ребра. Он пропустит от 4 до 6 недель

Медицинская комиссия выявила у 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля стрессовый перелом ребра, сообщает Marca. Теннисист пропустит от 4 до 6 недель.

По информации издания, после поражения в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) Надаль сразу отправился в Барселону (Испания), где прошёл медицинское обследование. Напомним, Рафаэль уступил американцу Тейлору Фритцу со счётом 3:6, 6:7 (5:7). По ходу встречи испанец жаловался на проблемы с дыханием и ссылался на боль в ребре.

«МРТ и компьютерная томография выявили у Надаля стрессовую трещину в третьей левой бёдерной дуге, он получил эту травму ещё в полуфинальном матче Индиан-Уэллса. Предположительно восстановление займёт от 4 до 6 недель», — приводит слова врача Анхеля Руис-Которро Marca.

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