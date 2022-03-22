У Рафаэля Надаля стрессовый перелом ребра. Он пропустит от 4 до 6 недель

Медицинская комиссия выявила у 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля стрессовый перелом ребра, сообщает Marca. Теннисист пропустит от 4 до 6 недель.
По информации издания, после поражения в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) Надаль сразу отправился в Барселону (Испания), где прошёл медицинское обследование. Напомним, Рафаэль уступил американцу Тейлору Фритцу со счётом 3:6, 6:7 (5:7). По ходу встречи испанец жаловался на проблемы с дыханием и ссылался на боль в ребре.
«МРТ и компьютерная томография выявили у Надаля стрессовую трещину в третьей левой бёдерной дуге, он получил эту травму ещё в полуфинальном матче Индиан-Уэллса. Предположительно восстановление займёт от 4 до 6 недель», — приводит слова врача Анхеля Руис-Которро Marca.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 22 марта 2022
-
17:29
-
17:14
-
15:00
-
12:01
-
11:47
-
11:01
-
10:32
-
10:06
-
09:28
-
09:20
-
09:01
-
05:22
-
04:16
-
00:42
-
00:29
- 21 марта 2022
-
23:47
-
23:28
-
22:23
-
22:19
-
21:40
-
20:35
-
19:36
-
16:39
-
15:00
-
14:30
-
14:22
-
13:50
-
12:53
-
11:51
-
10:55
-
10:44
-
09:51
-
09:38
-
09:17
-
09:06