Наоми Осака вышла во 2-й круг турнира в Майами, где сразится с Анжеликой Кербер
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира, японка Наоми Осака вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США).
На старте соревнований Осака обыграла представительницу Австралии Астру Шарму (WC) со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час и 22 минуты. Осака 2 раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 11. На счету Шармы — 1 эйс и 2 двойные ошибки.
В третьем круге Осака встретится с чемпионкой трёх ТБШ, представительницей Германии Анжеликой Кербер (13).
Общий призовой фонд турнира в Майами составил $ 8 369 455. Его действующей чемпионкой является австралийка Эшли Барти, которая сегодня, 23 марта, объявила о завершении карьеры.
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