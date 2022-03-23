Наоми Осака вышла во 2-й круг турнира в Майами, где сразится с Анжеликой Кербер

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира, японка Наоми Осака вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

На старте соревнований Осака обыграла представительницу Австралии Астру Шарму (WC) со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час и 22 минуты. Осака 2 раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 11. На счету Шармы — 1 эйс и 2 двойные ошибки.

В третьем круге Осака встретится с чемпионкой трёх ТБШ, представительницей Германии Анжеликой Кербер (13).

Общий призовой фонд турнира в Майами составил $ 8 369 455. Его действующей чемпионкой является австралийка Эшли Барти, которая сегодня, 23 марта, объявила о завершении карьеры.