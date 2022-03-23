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Наоми Осака вышла во 2-й круг турнира в Майами, где сразится с Анжеликой Кербер

Наоми Осака вышла во 2-й круг турнира в Майами, где сразится с Анжеликой Кербер
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира, японка Наоми Осака вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

На старте соревнований Осака обыграла представительницу Австралии Астру Шарму (WC) со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час и 22 минуты. Осака 2 раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 11. На счету Шармы — 1 эйс и 2 двойные ошибки.

В третьем круге Осака встретится с чемпионкой трёх ТБШ, представительницей Германии Анжеликой Кербер (13).

Общий призовой фонд турнира в Майами составил $ 8 369 455. Его действующей чемпионкой является австралийка Эшли Барти, которая сегодня, 23 марта, объявила о завершении карьеры.

Майами (ж). 1-й круг
23 марта 2022, среда. 19:10 МСК
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Астра Шарма
Австралия
Астра Шарма
А. Шарма
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