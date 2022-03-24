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Осака уверенно разобралась с Кербер и пробилась в третий круг турнира в Майами

Осака уверенно разобралась с Кербер и пробилась в третий круг турнира в Майами
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77-я ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака уверенно обыграла 15-го номера мирового рейтинга, немку Анжелику Кербер во втором круге турнира WTA-1000 в Майами (США). Матч завершился победой Осаки в двух сетах со счётом 6:2, 6:3. Встреча завершилась за 1 час 1 минуту.

На счету Осаки 6 эйсов, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7. Кербер за весь матч выполнила 1 подачу навылет, допустила 1 двойную ошибку и не реализовала 2 брейк-пойнта.

В следующем круге турнира в Майами Осака сразится с чешской теннисисткой Каролиной Муховой, которая ранее сегодня, 24 марта, оказалась сильнее финалистки последнего US Open Лейлы Фернандес (6:4, 7:6 (7:3)).

Турнир завершится 3 апреля. Призовой фонд соревнований в этом году составляет $ 8 369 455.

Майами (ж). 2-й круг
24 марта 2022, четверг. 20:45 МСК
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		3  
         
Анжелика Кербер
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
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