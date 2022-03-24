Финалистка US Open — 2021 Фернандес проиграла чешке Муховой в 1-м матче турнира в Майами

22-я ракетка мира, канадская теннисистка Лейла Фернандес уступила 74-му номеру женского мирового рейтинга, чешке Каролине Муховой во втором круге турнира WTA-1000 в Майами (США). Матч завершился поражением финалистки US Open — 2021 со счётом 4:6, 6:7 (3:7).

Встреча завершилась за 2 часа 13 минут. На счету Муховой 3 эйса, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10. Фернандес за весь матч выполнила 2 подачи навылет, допустила 3 двойные ошибки и сделала 3 брейка при 10 брейк-пойнтах.

В следующем круге турнира в Майами Мухова сразится с победителем пары Наоми Осака (Япония) — Анжелика Кербер (Германия).

Турнир завершится 3 апреля. Призовой фонд соревнований в этом году составляет $ 8 369 455.