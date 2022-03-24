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Касаткина проиграла белоруске Саснович во 2-м круге турнира в Майами и покинула турнир

Касаткина проиграла белоруске Саснович во 2-м круге турнира в Майами и покинула турнир
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29-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина уступила 60-му номеру женского мирового рейтинга, белоруске Александре Саснович во втором круге турнира WTA-1000 в Майами (США). Матч завершился поражением россиянки со счётом 6:7 (5:7), 4:6.

Встреча завершилась за 2 часа. На счету Касаткиной ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4. Саснович за весь матч выполнила 3 подачи навылет, допустила 5 двойных ошибок и добилась 3 брейков при 5 брейк-пойнтах.

В следующем круге турнира в Майами Мухова сразится с победительницей пары Арина Соболенко (Беларусь) — Ирина Бегу (Румыния).

Турнир завершится 3 апреля. Призовой фонд соревнований в этом году составляет $ 8 369 455.

Майами (ж). 2-й круг
24 марта 2022, четверг. 20:00 МСК
Александра Саснович
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 5 		4  
         
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Комментарии
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