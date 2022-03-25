Свитолина на тай-брейке проиграла 115-й ракетке мира во втором круге турнира в Майами

20-я ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина уступила 115-му номеру женского мирового рейтинга, британке Хитер Уотсон во втором круге турнира WTA-1000 в Майами (США). Матч завершился поражением украинки со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (4:7).

Встреча завершилась за 2 часа 38 минут. На счету 15-й сеяной турнира Свитолиной 2 эйса, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11. Уотсон за весь матч выполнила 7 подач навылет, допустила 1 двойную ошибку и добилась 6 брейков при 10 брейк-пойнтах.

В следующем круге турнира в Майами Уотсон сразится с победителем пары Белинда Бенчич (Швейцария) — Марта Костюк (Украина).

Турнир завершится 3 апреля. Призовой фонд соревнований в этом году составляет $ 8 369 455.