Соболенко проиграла Бегу во втором круге турнира в Майами
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В Майами (США) на стадионе «Хард Рок Стэдиум» состоялся матч второго круга теннисного турнира категории WTA-1000, в котором сошлись 23-летняя белоруска Арина Соболенко (5-й номер рейтинга) и представительница Румынии 31-летняя Ирина Бегу (70-й номер рейтинга).
Встреча завершилась победой Бегу – 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 37 минут.
На счету Бегу два эйса, столько же двойных ошибок и 2 из 4 (50%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – шесть эйсов, восемь двойных ошибок, ни одного реализованного брейк-пойнта.
В третьем круге турнира Бегу встретится с другой представительницей Беларуси Александрой Саснович (60-й номер рейтинга).
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