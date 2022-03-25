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Джоковича хотели отстранить от Парижа за позднее снятие с Индиан-Уэллса. Апелляция прошла

Джоковича хотели отстранить от Парижа за позднее снятие с Индиан-Уэллса. Апелляция прошла
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20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира, серба Новака Джоковича хотели отстранить от турнира в Париже, но он подал апелляцию и выиграл дело. Об этом сообщает журналист Бен Ротенберг в своём «твиттере».

Напомним, Джокович снялся с турнира в Индиан-Уэллсе (США) уже после жеребьёвки, хотя заведомо было ясно, что он не выступит на турнире, так как у него не было разрешения на въезд в страну. За такое поведение организаторы турнира в Париже решили отстранить Новака, который является действующим победителем соревнования. Однако он подал апелляцию и восстановил свои права. Теперь Джокович сможет защитить 1000 очков, завоёванные на турнире в Париже в ноябре 2021 года.

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