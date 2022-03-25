Джоковича хотели отстранить от Парижа за позднее снятие с Индиан-Уэллса. Апелляция прошла
Поделиться
20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира, серба Новака Джоковича хотели отстранить от турнира в Париже, но он подал апелляцию и выиграл дело. Об этом сообщает журналист Бен Ротенберг в своём «твиттере».
Напомним, Джокович снялся с турнира в Индиан-Уэллсе (США) уже после жеребьёвки, хотя заведомо было ясно, что он не выступит на турнире, так как у него не было разрешения на въезд в страну. За такое поведение организаторы турнира в Париже решили отстранить Новака, который является действующим победителем соревнования. Однако он подал апелляцию и восстановил свои права. Теперь Джокович сможет защитить 1000 очков, завоёванные на турнире в Париже в ноябре 2021 года.
Комментарии
- 25 марта 2022
-
08:54
-
08:35
-
07:43
-
07:24
-
07:12
-
06:22
-
02:59
-
02:02
-
01:10
-
00:38
-
00:08
- 24 марта 2022
-
23:57
-
23:14
-
23:00
-
22:50
-
22:43
-
21:55
-
21:45
-
20:32
-
20:23
-
20:00
-
19:43
-
17:33
-
16:00
-
15:50
-
15:43
-
15:19
-
14:18
-
14:08
-
14:01
-
12:50
-
12:07
-
12:04
-
11:44
-
11:41
Партнерский контент