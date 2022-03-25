Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чесноков: Маррей всегда опасен. Медведеву нужно будет сильно постараться

Чесноков: Маррей всегда опасен. Медведеву нужно будет сильно постараться
Комментарии

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков рассказал об ожиданиях от матча второй ракетки мира Даниила Медведева и трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» Энди Маррея, которые сразятся во втором круге турнира в Майами (США).

«Маррей всегда опасен. В прошлом году он выдавал хорошие матчи: обыгрывал Алькараса, Синнера. В этом году был в финале, где проиграл Карацеву. Конечно, уровень не тот, когда он был в десятке.

Но Маррея нужно будет именно что обыграть. Если Медведев будет выглядеть как в Индиан-Уэллсе, то будут трудности. Матч будет непростой. Если Даня сыграет без глупых ошибок, так, как он умеет, то выиграет. Хотя Энди будет бороться за каждое очко, Медведеву нужно будет сильно постараться», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Турнирная сетка
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022