Чесноков: Маррей всегда опасен. Медведеву нужно будет сильно постараться

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков рассказал об ожиданиях от матча второй ракетки мира Даниила Медведева и трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» Энди Маррея, которые сразятся во втором круге турнира в Майами (США).

«Маррей всегда опасен. В прошлом году он выдавал хорошие матчи: обыгрывал Алькараса, Синнера. В этом году был в финале, где проиграл Карацеву. Конечно, уровень не тот, когда он был в десятке.

Но Маррея нужно будет именно что обыграть. Если Медведев будет выглядеть как в Индиан-Уэллсе, то будут трудности. Матч будет непростой. Если Даня сыграет без глупых ошибок, так, как он умеет, то выиграет. Хотя Энди будет бороться за каждое очко, Медведеву нужно будет сильно постараться», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.