Наоми Осака: сейчас я просто благодарна, что здорова

Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала победу во втором круге турнира серии «Мастерс» в Майами. Она обыграла немку Анжелику Кербер со счётом 6:2, 6:3.



«Я очень рада тому, как прошёл этот матч. Кажется, она победила меня ранее трижды. Рада, что смогла обыграть её в двух сетах, это здорово.



Она первая теннисистка высокого ранга, которую я обыграла в этом году. Перед этим матчем я была готова диктовать свою игру. Сила моих ударов сработала.



Я начала понимать, что всё, что я делаю, это для меня как бонус. Конечно, я хочу побеждать на всех турнирах, в которых участвую. Хочу выигрывать турниры «Большого шлема». Но сейчас я просто благодарна, что здорова», — сказала Осака после матча с Кербер.

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