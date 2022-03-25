Андрей Рублёв — Ник Кирьос: текстовая онлайн-трансляция встречи «Мастерса» в Майами
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Сегодня, 25 марта, в Майами (США) состоится матч второго круга «Мастерса», в котором сыграют седьмая ракетка мира, россиянин Андрей Рублёв и 102-й номер мужского мирового рейтинга, представитель Австралии Ник Кирьос. Поединок пройдёт на основном стадионе и начнётся не ранее 22:45 мск. На момент написания новости на основном корте играют хорват Борна Чорич и представитель Германии Александр Зверев.
По личным встречам Рублёва и Кирьоса — ничья (1-1). Последний раз теннисисты встречались на Открытом чемпионате США в 2019 году. Тогда сильнее оказался Рублёв.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Андрей Рублёв — Ник Кирьос на «Мастерсе» в Майами
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