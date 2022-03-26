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Кирьос победил Рублёва на «Мастерсе» в Майами за 51 минуту. Андрей проиграл 2-й сет всухую

Кирьос победил Рублёва на «Мастерсе» в Майами за 51 минуту. Андрей проиграл 2-й сет всухую
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Седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв проиграл в первом же матче на турнире серии «Мастерс» в Майами (США).

Рублёв потерпел поражение от 102-й ракетки мира, чемпиона последнего Australian Open в парном разряде Ника Кирьоса со счётом 3:6, 0:6.

Встреча продлилась 51 минуту. Кирьос 10 раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Рублёва — 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 брейк при 3 брейк-пойнтах.

За право выйти в четвёртый круг турнира Кирьос сразится с итальянцем Фабио Фоньини, который ранее оказался сильнее японца Таро Дэниэла.

Общий призовой фонд турнира в Майами составил $ 8 584 055. Действующим победителем является поляк Хуберт Хуркач.

Майами (м). 2-й круг
25 марта 2022, пятница. 23:25 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		0  
6 		6  
         
Ник Кирьос
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
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