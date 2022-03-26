Кирьос победил Рублёва на «Мастерсе» в Майами за 51 минуту. Андрей проиграл 2-й сет всухую
Поделиться
Седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв проиграл в первом же матче на турнире серии «Мастерс» в Майами (США).
Рублёв потерпел поражение от 102-й ракетки мира, чемпиона последнего Australian Open в парном разряде Ника Кирьоса со счётом 3:6, 0:6.
Встреча продлилась 51 минуту. Кирьос 10 раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Рублёва — 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 брейк при 3 брейк-пойнтах.
За право выйти в четвёртый круг турнира Кирьос сразится с итальянцем Фабио Фоньини, который ранее оказался сильнее японца Таро Дэниэла.
Общий призовой фонд турнира в Майами составил $ 8 584 055. Действующим победителем является поляк Хуберт Хуркач.
Комментарии
- 26 марта 2022
-
00:17
-
00:13
- 25 марта 2022
-
23:05
-
22:20
-
22:13
-
22:04
-
20:47
-
20:33
-
19:59
-
19:47
-
18:51
-
18:41
-
16:54
-
16:09
-
16:00
-
15:31
-
15:13
-
15:00
-
14:15
-
13:01
-
12:40
-
12:37
-
12:07
-
11:43
-
11:38
-
11:36
-
11:07
-
11:01
-
10:43
-
10:28
-
10:00
-
08:54
-
08:35
-
07:43
-
07:24
Партнерский контент