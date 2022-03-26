Тарпищев объяснил причины поражения Рублёва в матче с Кирьосом на Мастерсе в Майами

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение соотечественника Андрея Рублёва во втором круге «Мастерса» в Майами (США).

Напомним, Рублёв со счётом 3:6, 0:6 проиграл австралийцу Нику Кирьосу.

«Сыграло два фактора: Рублёв не восстановился после Индиан-Уэллса психологически, плюс Кирьоса никогда нельзя сбрасывать со счетов. Он может обыграть любого.

Но я не вижу трагедии, Андрей хорошо начал сезон. В любом плохом есть и хорошее. У него будет время на восстановление. Сложность тенниса в том, что ты никогда не знаешь, какую нагрузку получишь за турнир».

Андрея всегда надо останавливать в тренировочном процессе. Ему всегда мало. Работа над этим идёт. Но мы же не знаем, что с нами будет. Поэтому здесь тяжело отказываться от турниров. У него грамотный тренер, объём физической нагрузки для многих был бы перебором, но Андрея реально надо останавливать», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».