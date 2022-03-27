Павлюченкова: Кирьос пускай и перегибает иногда палку, но он другой. На него люди ходят

Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова высказалась об участившихся случаях агрессии со стороны теннисистов на турнирах ATP.

Ранее немец Александр Зверев получил дисквалификацию на весь турнир в Акапулько (Мексика) за то, что несколько раз ударил ракеткой по судейской вышке после поражения в матче парного разряда, где выступал вместе с бразильцем Марсело Мело. Звереву определили испытательный срок, который закончится 23 февраля 2023 года. Позднее, на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) по ходу матча австралиец Ник Кирьос швырнул ракетку, едва не попав в болбоя, за что был оштрафован.

«Ник давно себя так ведёт. Тут знаешь, чего ожидать. Но достаточно понимать, что на него люди ходят, всем нравится, постоянно полные стадионы. Хотя австралиец даже не в десятке. Считаю, это очень круто и прикольно, что в теннисе есть такие нестандартные личности, ведь очень много постного, похожего на всех. Все примерно одинаковые, дают одни и те же интервью. Честно, это уже неинтересно. Ник пускай и перегибает иногда палку, но он другой. Я люблю всё нестандартное и смешное. Я за то, чтобы люди делали шоу, но против того, что было в Акапулько: бить ракеткой по ногам судьи. Никакого насилия.

Девушки по своей натуре не такие: мы не будем, как Кирьос, менять кроссовки на корте, сидеть с пивом на пресс-конференции. Существуют манеры. Ему прикольно, он парень. Девушки ещё более одинаковые, придерживаются «стандартов», иногда чего-то боятся. Поэтому смотрю Ализе Корне. Потому что у неё всегда эмоции во время матча, а это я люблю. За этим приятно наблюдать», — сказала Павлюченкова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.