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Павлюченкова: Кирьос пускай и перегибает иногда палку, но он другой. На него люди ходят

Павлюченкова: Кирьос пускай и перегибает иногда палку, но он другой. На него люди ходят
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Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова высказалась об участившихся случаях агрессии со стороны теннисистов на турнирах ATP.

Ранее немец Александр Зверев получил дисквалификацию на весь турнир в Акапулько (Мексика) за то, что несколько раз ударил ракеткой по судейской вышке после поражения в матче парного разряда, где выступал вместе с бразильцем Марсело Мело. Звереву определили испытательный срок, который закончится 23 февраля 2023 года. Позднее, на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) по ходу матча австралиец Ник Кирьос швырнул ракетку, едва не попав в болбоя, за что был оштрафован.

«Ник давно себя так ведёт. Тут знаешь, чего ожидать. Но достаточно понимать, что на него люди ходят, всем нравится, постоянно полные стадионы. Хотя австралиец даже не в десятке. Считаю, это очень круто и прикольно, что в теннисе есть такие нестандартные личности, ведь очень много постного, похожего на всех. Все примерно одинаковые, дают одни и те же интервью. Честно, это уже неинтересно. Ник пускай и перегибает иногда палку, но он другой. Я люблю всё нестандартное и смешное. Я за то, чтобы люди делали шоу, но против того, что было в Акапулько: бить ракеткой по ногам судьи. Никакого насилия.

Девушки по своей натуре не такие: мы не будем, как Кирьос, менять кроссовки на корте, сидеть с пивом на пресс-конференции. Существуют манеры. Ему прикольно, он парень. Девушки ещё более одинаковые, придерживаются «стандартов», иногда чего-то боятся. Поэтому смотрю Ализе Корне. Потому что у неё всегда эмоции во время матча, а это я люблю. За этим приятно наблюдать», — сказала Павлюченкова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

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