Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Гантухова: уважение, завоёванное Радукану на US Open, уходит. Ей нужно быть сильной

Гантухова: уважение, завоёванное Радукану на US Open, уходит. Ей нужно быть сильной
Комментарии

Бывшая пятая ракетка мира словачка Даниэла Гантухова, в июле 2017 года объявившая о завершении карьеры, высказалась о трудностях в карьере чемпионки US Open – 2021 британки Эммы Радукану.

«Дело обстоит так, что сейчас все хотят победить Эмму и пытаются понять, как против неё играть.

Всё уважение, которое она завоевала в раздевалках после US Open, постепенно уходит в прошлое. Стыдно, что так происходит. Сейчас для неё очень важно перестроиться, обдумать то, что нужно изменить, и тренироваться. Другого пути нет, только упорная работа.

В её возрасте нужно сохранять физическую форму, если хочешь показать всем, что ты в топе. И неважно, как много времени для этого потребуется. В Майами была высокая влажность, это всё усложнило. Но именно в такие моменты нужно быть сильной, если хочешь проходить тяжёлых соперниц и брать титулы. И мне кажется, у Эммы есть необходимый для этого уровень, ей просто нужно найти способ это продемонстрировать», — приводит слова Гантуховой Eurosport.uk.

19-летняя Эмма Радукану заработала за сезон около $ 5 млн. Но до Курниковой ей ещё далеко 19-летняя Эмма Радукану заработала за сезон около $ 5 млн. Но до Курниковой ей ещё далеко
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022