Гантухова: уважение, завоёванное Радукану на US Open, уходит. Ей нужно быть сильной

Бывшая пятая ракетка мира словачка Даниэла Гантухова, в июле 2017 года объявившая о завершении карьеры, высказалась о трудностях в карьере чемпионки US Open – 2021 британки Эммы Радукану.

«Дело обстоит так, что сейчас все хотят победить Эмму и пытаются понять, как против неё играть.

Всё уважение, которое она завоевала в раздевалках после US Open, постепенно уходит в прошлое. Стыдно, что так происходит. Сейчас для неё очень важно перестроиться, обдумать то, что нужно изменить, и тренироваться. Другого пути нет, только упорная работа.

В её возрасте нужно сохранять физическую форму, если хочешь показать всем, что ты в топе. И неважно, как много времени для этого потребуется. В Майами была высокая влажность, это всё усложнило. Но именно в такие моменты нужно быть сильной, если хочешь проходить тяжёлых соперниц и брать титулы. И мне кажется, у Эммы есть необходимый для этого уровень, ей просто нужно найти способ это продемонстрировать», — приводит слова Гантуховой Eurosport.uk.