Ник Кирьос прокомментировал выход в четвёртый круг турнира в Майами
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Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал победу над итальянцем Фабио Фоньини в третьем круге турнира в Майами (США), которая позволила ему выйти в четвёртый раунд. Кирьос переиграл соперника со счётом 6:2, 6:4.
«Я хотел сохранить импульс. Когда у меня были брейк-пойнты, я хотел их реализовать.
Я хорошо подавал и рад пройти дальше. Я хорошо играл и на приёме. То, что я играю в парном разряде, очень помогло мне в одиночных встречах. То, как я подаю и работаю на приёме, — на это стоит посмотреть», — приводит слова австралийского спортсмена пресс-служба ATP.
В четвёртом круге турнира в Майами Ник Кирьос встретится с итальянцем Янником Синнером, который в третьем раунде победил испанца Пабло Карреньо-Бусту.
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