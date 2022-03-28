Ник Кирьос прокомментировал выход в четвёртый круг турнира в Майами

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал победу над итальянцем Фабио Фоньини в третьем круге турнира в Майами (США), которая позволила ему выйти в четвёртый раунд. Кирьос переиграл соперника со счётом 6:2, 6:4.

«Я хотел сохранить импульс. Когда у меня были брейк-пойнты, я хотел их реализовать.

Я хорошо подавал и рад пройти дальше. Я хорошо играл и на приёме. То, что я играю в парном разряде, очень помогло мне в одиночных встречах. То, как я подаю и работаю на приёме, — на это стоит посмотреть», — приводит слова австралийского спортсмена пресс-служба ATP.

В четвёртом круге турнира в Майами Ник Кирьос встретится с итальянцем Янником Синнером, который в третьем раунде победил испанца Пабло Карреньо-Бусту.