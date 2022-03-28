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Шамиль Тарпищев оценил шансы Даниила Медведева выступить на Кубке Кремля

Шамиль Тарпищев оценил шансы Даниила Медведева выступить на Кубке Кремля
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, что думает по поводу шансов второй ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева сыграть на турнире ВТБ Кубок Кремля в 2022 году. Ранее Тарпищев заверил, что Кубок Кремля состоится в 2022 году, несмотря на исключение из календарей ATP и WTA; вместе с тем, по его словам, «полновесного» турнира не будет.

«Можем ли рассчитывать на то, что на турнире сыграет Медведев и остальные? Предварительно да, мы обсуждали. Теперь надо средства искать и базу», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В 2021 году Кубок Кремля в мужском одиночном разряде выиграл российский теннисист Аслан Карацев, победивший в финале хорвата Марина Чилича. В женском одиночном разряде победила эстонка Анетт Контавейт, обыгравшая в финале россиянку Екатерину Александрову.

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