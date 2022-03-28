Шамиль Тарпищев оценил шансы Даниила Медведева выступить на Кубке Кремля

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, что думает по поводу шансов второй ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева сыграть на турнире ВТБ Кубок Кремля в 2022 году. Ранее Тарпищев заверил, что Кубок Кремля состоится в 2022 году, несмотря на исключение из календарей ATP и WTA; вместе с тем, по его словам, «полновесного» турнира не будет.

«Можем ли рассчитывать на то, что на турнире сыграет Медведев и остальные? Предварительно да, мы обсуждали. Теперь надо средства искать и базу», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В 2021 году Кубок Кремля в мужском одиночном разряде выиграл российский теннисист Аслан Карацев, победивший в финале хорвата Марина Чилича. В женском одиночном разряде победила эстонка Анетт Контавейт, обыгравшая в финале россиянку Екатерину Александрову.

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