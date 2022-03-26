Медведев выиграл битву экс первых ракеток. Россиянин пытается вернуть лидерство в рейтинге

Россиянин Даниил Медведев на престижном турнире в Майами пытается вернуть себе утраченное лидерство в рейтинге. В стартовом матче он выиграл битву экс первых ракеток мира и оказался сильнее сэра Энди Маррея.

На крупном теннисном турнире в Майами, который наряду с таким же соревнованием в Индиан-Уэллсе называют 5-м неофициальным «Шлемом», в борьбу вступили сеяные игроки. И уже в пятницу состоялись матчи 2-го круга для участников нижней половины сетки в мужском одиночном разряде. Увы, но главную сенсацию дня со знаком минус преподнёс 5-й номер посева Андрей Рублёв. Россиянин неожиданно по всем статьям проиграл австралийцу Нику Кирьосу, находящемуся в последнее время за пределами топ-100.

«Я знал, что Рублёв относится к тем игрокам, которые предпочитают ровный ритм, поэтому я и старался точно играть укороченными. Я просто играл агрессивно, не позволял ему наносить много ударов. На этом покрытии вы обязаны наказывать тех, кто не очень хорош на второй подаче. У него нет сильной второй подачи, он играет довольно коротко, а одной из моих сильных сторон всегда была позиция на корте, так что это просто базовые элементы тенниса. Так я играл на юниорском уровне, так я играю и сейчас. Просто включаю агрессию, стараюсь встречать мяч пораньше — и всё», — объяснил свой успех Кирьос.

Из нижней половины сетки, кроме Рублёва, ракетки зачехлили уже такие сеяные, как Райлли Опелка (16), Джон Иснер (20), Диего Шварцман (13), Лоренцо Сонего (19) и Григор Димитров (26). До начала своего матча снялся и Маттео Берреттини (4). В этой части сетки других российских игроков не было, а вот в верхней половине наших ребят сразу трое – Даниил Медведев (1), Карен Хачанов (23) и Аслан Карацев (29). Все они вступили в борьбу в субботу.

На недавнем «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Даниил Медведев, дебютировавший в статусе 1-й ракетки мира, выступил крайне неудачно. Мало того, что россиянин неожиданно сошёл с дистанции уже во 2-м для себя матче, проиграв французскому ветерану Гаэлю Монфису, так ещё и Даниил не удержал лидерство в мировом рейтинге. Для этого ему нужно было пройти на два круга дальше – до 1/4 финала. Сейчас в Майами задача у Медведева ещё сложнее – ему необходимо пробиться в полуфинал, чтобы сместить с трона серба Новака Джоковича. Уточним, что на «Мастерсе» во Флориде Даниил лишь в прошлом году сумел пройти до 1/4 финала.

Но до полуфинала путь очень длинный. И для начала Даниилу надо было пройти самого сэра Энди Маррея. Конечно, сейчас британец уже далёк от тех времён, когда он был 1-й ракеткой мира и выигрывал «Шлемы» и золото Олимпиад. С тех пор Маррей сделал операцию на бедре и постепенно поднимается в рейтинге, во многом благодаря многочисленным уайлд-кард, и возвращает былую форму.

Ранее теннисисты встречались в Брисбене-2019, и победу тогда праздновал Медведев – 7:5, 6:2. Энди, в отличие от Даниила, уже успешно стартовал на этом турнире и расправился в 1-м круге за полтора часа с аргентинцем Федерико Дельбонисом – 7:6, 6:1.

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился своим мнением накануне матча Медведева с британцем: «Маррей всегда опасен. В прошлом году он выдавал хорошие матчи: обыгрывал Алькараса, Синнера. В этом году был в финале, где проиграл Карацеву. Конечно, уровень не тот, когда он был в десятке. Но Маррея нужно будет именно что обыграть. Если Медведев будет выглядеть как в Индиан-Уэллсе, то будут трудности. Матч будет непростой. Если Даня сыграет без глупых ошибок, так, как он умеет, то выиграет. Хотя Энди будет бороться за каждое очко, Медведеву нужно будет сильно постараться».

Матч проходил в условиях жары и высокой влажности. Даниил в таких условиях обычно не очень хорошо себя чувствует, поэтому старался не форсировать события и играть рационально, экономить силы. Акцент россиянин прежде всего сделал на свою подачу и при этом пытался ловить соперника на ошибках в чужих геймах. Первые шансы представились Медведеву в 3-м гейме. Он вцепился в чужую подачу и взял её под ноль – 2:1. В 5-м гейме ещё одну возможность Даниил упустил, но в целом уверенно довёл партию до победы – 6:4 за 46 минут. Второй сет получился ещё более скоротечным. Даниил добился брейка лишь в пятом гейме – 3:2, но затем уже ничего не отдал сопернику до самого конца – 6:4, 6:2 за 1 час 30 минут.

Так Медведев уверенно выиграл битву экс первых ракеток мира и вышел в 3-й круг престижного «Мастерса» в Майами. Там он встретится с победителем пары Педро Мартинес-Портеро – Кристьян Гарин.