Борис Беккер: очень тяжело заработать деньги на моём имени

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер прокомментировал суд по своему делу, который ранее начался в Лондоне.

Напомним, бывшая первая ракетка мира обвиняется в несоблюдении юридического обязательства по раскрытию финансовой информации. Речь идёт о периоде с мая по октябрь 2017 года, когда слушалось дело о банкротстве Беккера.

Беккер признался изданию AP, что банкротство, в частности, было вызвано уходом от него компаний-спонсоров.

«Мой имидж уже не был таким хорошим, бренд Becker не ценился так высоко, как раньше, и они (компании) не хотели ассоциироваться с брендом, который постоянно подвергался критике в средствах массовой информации. Сложно решать такие проблемы, когда ты банкрот и каждую неделю мелькаешь в заголовках новостей. Очень тяжело заработать деньги на моём имени», — приводит слова Беккера AP News.