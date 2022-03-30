Доминик Тим сделал заявление после поражения в первом матче за 9 месяцев

Победитель Открытого чемпионата США 2020 года, бывшая третья ракетка мира австриец Доминик Тим прокомментировал поражение в первом за 9 месяцев матче.
Тим (1) стартовал на грунтовом турнире серии «челленджер» в Марбелье (Испания). В 1/16 финала Доминик уступил представителю Аргентины Педро Качину (228-я ракетка мира) со счётом 3:6, 4:6.
«Это был один из тех эмоциональных дней, вызвавший смешанные чувства. Можете себе представить, как я был счастлив снова оказаться на корте и заниматься тем, что люблю больше всего: играть в теннис, снова соревноваться. После всех этих месяцев, после всех тех неудач я снова мог играть, чувствовать адреналин, вызванный соревнованиями. Я снова почувствовал себя игроком.
Очевидно, что сегодняшний результат – не лучшая часть. Я бы хотел выиграть, но должен смириться с этим поражением. Это только начало пути к моему игровому пику. Я знал, что это может произойти, единственное, что могу сказать, это то, что я собираюсь отдать всё, чтобы вернуться на высший уровень.
Ещё раз хочу поблагодарить всех за поддержку, вы можете рассчитывать на то, что я сделаю всё возможное. Следующий шаг – Марракеш!» — написал Тим в своих социальных сетях.
Турнир категории ATP-250 в Марракеше (Марокко) пройдёт на следующей неделе, с 4 по 10 апреля.
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