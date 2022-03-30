Мария Шарапова назвала фильм с «Оскара», который довёл её до слёз

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова назвала фильм-номинант прошедшей премии «Оскар», который довёл её до слёз.
«Также посмотрела в это воскресенье фильм «CODA: Ребёнок глухих родителей», плакала всё утро. Слёзы счастья от прекрасной истории», — написала Шарапова в своих социальных сетях.
«CODA: Ребёнок глухих родителей» завоевал награды сразу в нескольких номинациях: «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль второго плана» (Трой Коцур) и «Лучший адаптированный сценарий» (Шан Хидер).
Отметим, что сама Шарапова на церемонии вручения наград не появилась. Мария проживает в Лос-Анджелесе (США), там же, где и прошло мероприятие. В 2020 году теннисистка купила трёхэтажный дом на берегу Тихого океана.
- 30 марта 2022
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