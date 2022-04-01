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Свёнтек обыграла Пегулу и вышла в финал турнира в Майами

Свёнтек обыграла Пегулу и вышла в финал турнира в Майами
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В Майами (США) на стадионе «Хард Рок Стэдиум» состоялся полуфинальный матч теннисного турнира категории WTA-1000, в котором сошлись 28-летняя американка Джессика Пегула (21-й номер рейтинга) и представительница Польши 20-летняя Ига Свёнтек (2-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Свёнтек в двух сетах – 6:2, 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 49 минут.

На счету Свёнтек три эйса, две двойные ошибки и 6 из 16 (38%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – один эйсо, две двойные ошибки и 3 из 7 (43%) удачных брейков.

В финале турнира Свёнтек встретится с представительницей Японии Наоми Осакой (77-й номер рейтинга).

Ежегодный турнир в Майами проходит с 23 марта по 4 апреля на покрытии «хард» и относится к серии «Мастерс». Призовой фонд женской части состязаний составляет $ 8 369 455.

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Майами (ж). 1/2 финала
01 апреля 2022, пятница. 05:05 МСК
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5  
6 		7  
         
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
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