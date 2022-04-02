Заразившийся ковидом сразу после возвращения Тим рассказал, как протекает болезнь
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Победитель Открытого чемпионата США 2020 года, бывшая третья ракетка мира австриец Доминик Тим поделился новостями с фанатами.
Напомним, Тим заразился коронавирусом сразу после выступления на грунтовом турнире серии «челленджер» в Марбелье (Испания). Это был его первый официальный матч за 9 месяцев. В 1/16 финала Доминик уступил представителю Аргентины Педро Качину (228-я ракетка мира) со счётом 3:6, 4:6.
«Я всё ещё в Марбелье, в гостинице. Сдал ещё один анализ – к сожалению, по-прежнему положительный.
Чувствую себя неплохо, симптомы умеренные. Небольшая усталость.
Надеюсь, что скоро сдам отрицательный тест. А пока сижу в номере, много читаю, смотрю сериалы и стараюсь как можно быстрее поправиться», — написал Тим в своих социальных сетях.
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