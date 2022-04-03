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«Ему комфортно в своей шкуре». Роддик призвал прекратить сравнивать Алькараса с Надалем

«Ему комфортно в своей шкуре». Роддик призвал прекратить сравнивать Алькараса с Надалем
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Бывшая первая ракетка мира, американец Энди Роддик критически высказался о постоянных сравнениях 18-летнего испанца Карлоса Алькараса с 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Рафаэлем Надалем.

Ранее Алькарас (14) вышел в финал «Мастерса» в Майами (США), где сыграет с норвежцем Каспером Руудом (6). Карлос стал вторым по молодости финалистом данного турнира, уступив только Надалю.

«Я уже не могу найти в «Твиттере» обращений к Алькарасу без автоматических упоминаний вроде «Рафа сделал то» или «Ты знаешь, Рафа сделал это». Мы должны позволить этому парню быть самим собой. Кажется, он чувствует себя комфортно в собственной шкуре. Похоже, ему нравится, как он играет. Не думаю, что он расстроится, если его перестанут сравнивать с Надалем.

Нахожу ли я в Алькарасе качества других теннисистов? Да, есть что-то от Рафы, иногда его называли Федерером. В определённое время – Агасси. Компания, которая поддерживается этими сравнениями не что иное, как сравнивать одно яблоко с другим», — приводит слова Роддика Sportskeeda.

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