18-летний испанец выбил из сетки Майами обидчика Медведева! На турнире будет новый чемпион

Состав полуфиналистов на «Мастерсе» в Майами-2022 в мужском одиночном разряде получился довольно неожиданным. Среди этой четвёрки оказался несеяный 23-летний аргентинец Франсиско Серундоло, который только на этом турнире одержал свою первую победу в карьере на харде, а в итоге выиграл у пяти соперников подряд. 18-летний Карлос Алькарас из Испании (14-й номер посева) до нынешнего сезона на «Мастерсах» не доходил дальше третьего круга, а в Индиан-Уэллсе и теперь в Майами дважды подряд стал полуфиналистом.

У 23-летнего норвежца Каспера Рууда (6) за карьеру уже было три полуфинала «Мастерса», но все на грунте – Рим-2020, Монте-Карло и Мадрид-2021. Ну а самый возрастной из этой четвёрки – 25-летний поляк Хуберт Хуркач (8) был чемпионом Майами-2021 и к полуфиналу розыгрыша-2022 собрал серию из 10 побед на этом турнире. Отметим, что именно Хуркач в 1/4 финала выбил из сетки Даниила Медведева и лишил его возможности стать в понедельник первой ракеткой мира.

В первом полуфинале Рууд за полтора часа разобрался с Серундоло – 6:4, 6:1 и впервые пробился в решающий матч на «Мастерсе». В другом полуфинале – Хуркач – Алькарас была более упорная борьба. Соперники так ни разу за весь матч не смогли сделать брейк, и судьба второй путёвки в финал решилась на тай-брейках. В обоих случаях успех сопутствовал юному испанцу – 7:6 (7:5), 7:6 (7:2).

Таким образом, в финальной паре оказались два новобранца решающих матчей не только в Майами, но и вообще серии «Мастерс». Новый чемпион будет и у самого турнира во Флориде, и у соревнований подобной категории. Отметим, что никогда ранее в финале «Мастерсов» не играли представители Норвегии. С 1990 года, когда зародилась эта серия турниров, Норвегия – 33-я страна, чей теннисист оказался в решающем матче. Для Каспера Рууда это 10-й финал в карьере, причём предыдущие 9 были исключительно на турнирах категории ATP-250. Восемь из них были на грунте. Всего же в его активе пока 7 титулов.

Что касается Карлоса Алькараса, то для него это третий финал, причём каждый шёл с нарастанием статуса. Сначала испанец выиграл ATP-250 в Умаге-2021, затем – ATP-500 в Рио-2022 и вот теперь настал черёд «Мастерса-1000». Вдобавок это будет первый финал на харде для Алькараса. Любопытно, что Карлос, которому в день финала будет 18 лет 333 дня – пятый по возрасту финалист «Мастерса» за всё время существования этой серии после Майкла Чанга в Торонто-1990 (18 лет 157 дней), Рафаэля Надаля в Майами-2005 (18 лет 304 дня) и Монте-Карло-2005 (18 лет 318 дней), а также Ришара Гаске в Гамбурге-2005 (18 лет 331 день).

Стоит отметить, что сезон-2022 Карлос Алькарас проводит просто блестяще. Пока у него соотношение побед и поражений – 17-2. 18-летний испанец проиграл в этом году только двум теннисистам – итальянцу Маттео Берреттини в 3-м круге Australian Open и великому соотечественнику Рафаэлю Надалю в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Карлос является учеником Академии другого знаменитого испанца – Хуан-Карлоса Ферреро.

До этого момента Алькарас и Рууд играли друг с другом один раз. В четвертьфинале грунтового турнира в Марбелье-2021 победу праздновал Карлос – 6:2, 6:4. Как будет теперь? Финал «Мастерса» в Майами Алькарас – Рууд состоится в воскресенье, 3 апреля.

