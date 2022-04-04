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Ига Свёнтек возглавила рейтинг WTA

Ига Свёнтек возглавила рейтинг WTA
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Польская теннисистка Ига Свёнтек возглавила рейтинг WTA впервые в карьере.

Подняться на первое место ей позволил тот факт, что экс-первая ракетка мира Эшли Барти объявила о завершении карьеры. Второй же теперь стала Барбора Крейчикова, а на третьем месте Паула Бадоса из Испании.

Россиянка Анастасия Павлюченкова сохранила 14-ю строчку рейтинга, Вероника Кудерметова поднялась на 22-ю позицию, Дарья Касаткина — 28-я.

В финале турнира в Майами Свёнтек обыграла соперницу из Японии Наоми Осаку со счётом 6:4, 6:0. Отметим, что победная серия польской теннисистки составляет 17 матчей. Ранее она также выиграла турнир в Индиан-Уэллсе (США).

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