Павлюченкова провела тренировку с Сафиуллиным. Анастасия готовится к возвращению в тур

Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова опубликовала совместное фото с российским теннисистом Романом Сафиуллиным. Спортсмены провели тренировку в Дубае, в академии Патрика Муратоглу, тренера 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» Серены Уильямс.

«Постепенно возвращаюсь, лёгкая тренировка», — подписала снимок Павлюченкова.

Фото: из личного архива Анастасии Павлюченковой

Павлюченкова из-за травмы колена пропустила около семи недель. Она не играла с Открытого чемпионата Австралии – 2022, где дошла до третьего круга. Ранее в эксклюзивном интервью «Чемпионату» Анастасия заявляла о намерении вернуться в тур либо на турнире в Штутгарте (Германия), либо в Мадриде (Испания).

Турнир WTA-1000 в Мадриде пройдёт с 28 апреля по 7 мая, а соревнования в Штутгарте – с 18 по 24 апреля.