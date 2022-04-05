Доминик Тим поставил цель вернуться в топ рейтинга уже в этом году

Австрийский теннисист, победитель одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде Доминик Тим рассказал, что ставит цель вернуться в топ рейтинга после перенесённой тяжёлой травмы и длительного отсутствия на корте.
«Моей целью является возвращение в топ рейтинга к концу этого сезона. Если мне это удастся, это будет грандиозно. Если вы привыкли бороться за победу в каждом турнире, то вы, безусловно, жаждете вернуться в борьбу. Если бы для меня всё было иначе, теннис больше не имел бы смысла. Я хочу снова бороться за большие титулы и иметь возможность побеждать каждого соперника в мире.
Моя игра становится лучше с каждой новой тренировкой. Я чувствовал это в Марбелье, где я тренировался и играл с профессионалами. Если буду упорно тренироваться каждый день и, надеюсь, снова буду играть больше матчей, то моя игра обязательно станет лучше», — приводит слова Тима ORF Sport.
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