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Доминик Тим поставил цель вернуться в топ рейтинга уже в этом году

Доминик Тим поставил цель вернуться в топ рейтинга уже в этом году
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Австрийский теннисист, победитель одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде Доминик Тим рассказал, что ставит цель вернуться в топ рейтинга после перенесённой тяжёлой травмы и длительного отсутствия на корте.

«Моей целью является возвращение в топ рейтинга к концу этого сезона. Если мне это удастся, это будет грандиозно. Если вы привыкли бороться за победу в каждом турнире, то вы, безусловно, жаждете вернуться в борьбу. Если бы для меня всё было иначе, теннис больше не имел бы смысла. Я хочу снова бороться за большие титулы и иметь возможность побеждать каждого соперника в мире.

Моя игра становится лучше с каждой новой тренировкой. Я чувствовал это в Марбелье, где я тренировался и играл с профессионалами. Если буду упорно тренироваться каждый день и, надеюсь, снова буду играть больше матчей, то моя игра обязательно станет лучше», — приводит слова Тима ORF Sport.

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