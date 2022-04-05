Доминик Тим ответил, задумывался ли о завершении карьеры из-за травм

Победитель Открытого чемпионата США 2020 года, бывшая третья ракетка мира австриец Доминик Тим рассказал, был ли у него страх завершения карьеры из-за долгого восстановления после серии травм.
«Абсолютно нет. Полученная мной травма правда серьёзная и тяжёлая, но, с другой стороны, она очень хорошо изучена теннисным миром, потому что часто бывает у игроков. Даже у топ-игроков была эта травма. Поэтому даже после того, как у меня случилось это во второй раз, врач сразу обнадёжил меня, сказал, мол, да, это очень неприятная травма, но каждый игрок, кто ранее сталкивался с ней – а их было много, даже первые ракетки мира как в мужском, так и женском рейтинге – возвращался в тур без каких-либо последующих повреждений. С тех пор я был уверен, что со мной всё пройдёт так же», — приводит слова Тима ORF Sport.
Ранее Тим заразился коронавирусом сразу после выступления на грунтовом турнире серии «челленджер» в Марбелье (Испания). Это был его первый официальный матч за 9 месяцев. В 1/16 финала Доминик уступил представителю Аргентины Педро Качину (228-я ракетка мира) со счётом 3:6, 4:6.
- 5 апреля 2022
-
18:57
-
16:37
-
16:04
-
15:03
-
14:35
-
14:16
-
13:54
-
13:30
-
12:32
-
11:30
-
10:22
-
09:37
-
09:24
-
09:16
-
09:00
-
08:15
-
01:08
-
00:58
-
00:23
- 4 апреля 2022
-
23:11
-
21:33
-
21:20
-
20:37
-
19:50
-
19:07
-
18:49
-
18:16
-
16:26
-
16:00
-
15:53
-
14:46
-
14:01
-
12:45
-
12:18
-
11:04