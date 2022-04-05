Анастасия Гасанова неудачно стартовала на турнире в Чарльстоне
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Российская теннисистка Анастасия Гасанова не смогла пробиться во второй круг турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). Его призовой фонд составил более $ 888 тыс.
На старте соревнований Гасанова уступила лаки-лузеру американке Коко Вандевей со счётом 3:6, 6:4, 3:6. Встреча продлилась 2 часа 28 минут. Гасанова 1 раз подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету её соперницы — 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14.
Уроженка Саратова Гасанова в данный момент занимает 153-ю строчку рейтинга WTA.
Грунтовый турнир в Чарльстоне продлится до 10 апреля. Его действующей победительницей является другая россиянка, Вероника Кудерметова, отказавшаяся защищать титул.
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