Эверт заявила, что Свёнтек в любом случае стала бы первой ракеткой мира

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Крис Эверт сообщила, что польская теннисистка Ига Свёнтек в любом случае сместила бы австралийку Эшли Барти с первой строчки рейтинга.

«Я всегда думала, что провести семь матчей высокого уровня на турнирах «Большого шлема» является действительно сложной задачей, но она провела шестнадцать таких матчей. Провести шестнадцать матчей подряд на таком уровне — это почти неслыханно в женском теннисе, и это то, что делает её такой особенной, что делает её игроком номер один в мире. Я думаю, что даже если бы Эшли Барти не завершила карьеру, Свёнтек всё равно стала бы первой ракеткой мира», — приводит слова Эверт Eurosport.

Свёнтек выиграла турниры в Индиан-Уэллсе и Майами и стала четвёртой теннисисткой WTA, оформившей такой дубль.