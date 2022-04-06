Экс пятая ракетка мира Жо-Вильфрид Цонга завершит карьеру после «Ролан Гаррос»

36-летний французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга объявил, что завершит профессиональную карьеру после выступления на «Ролан Гаррос» – 2022. Соревнования пройдут с 22 мая по 5 июня.

Ранее Цонга со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 4:6 потерпел поражение от австралийца Джордана Томпсона в первом круге турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Француз собирается выступить на грядущем «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако).

Цонга — бывшая пятая ракетка мира, финалист одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2008); победитель 22 турниров ATP (из них 18 в одиночном разряде); серебряный призёр теннисного турнира Олимпийских игр в Лондоне в парном разряде; обладатель Кубка Дэвиса (2017).